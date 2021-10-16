Омбудсмен заявил, что в результате беспорядков в ИК Владикавказа пострадавших нет

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев отметил, что в результате беспорядков в ИК Владикавказа пострадавших и раненых нет, сообщает телекомпания «Осетия-Ирыстон» в своем Telegram.

«Ситуация стабильная. Пострадавших нет, раненых нет. Это хорошо», - сообщил Цгоев журналистам.

Также он отметил, что совместно с руководством УФСИН было принято решение провести переговоры с заключенными. Кроме этого, Цгоев рассказал, что на территории ИК произошло возгорание, но его уже потушили.

«На определенном этапе произошло возгорание внутри колонии, где находится изолятор со спецусловиями. Не сказать, что прямо большое возгорание, но потушили», - пояснил омбудсмен.

В исправительной колонии №1 города Владикавказа заключенные устроили массовые беспорядки вечером 15 октября. Позже ФСИН сообщила, что во время обыска двое заключенных не подчинились требованиям сотрудников ИК и устроили погром в учреждении, спровоцировав других осужденных.