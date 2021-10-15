В стране и мире Во ФСИН рассказали, что спровоцировало беспорядки в ИК Владикавказа Елизавета Потейчук ФСИН сообщила, что во время обыскных мероприятий двое заключенных не подчинились требованиям сотрудников ИК и устроили погром в учреждении, спровоцировав других осужденных. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Федеральной службе исполнения наказаний раскрыли некоторые подробности по массовым беспорядкам в исправительной колонии №1 во Владикавказе. В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое заключенных, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться требованиям сотрудников учреждения.



Далее осужденные попытались помешать работе исправительной колонии и начали подстрекать других заключенных устроить массовые беспорядки. Осужденные громили оборудование, сломали ограждения в жилой зоне и разбили видеокамеры, сообщает ФСИН.



На месте происшествия работают надзорные и правоохранительные органы, руководство регионального УФСИН, а также на место прибыл Уполномоченный по правам человека. На данный момент принимаются необходимые меры по стабилизации обстановки в колонии.



Незадолго до этого «Звезда» опубликовала эксклюзивные кадры с места беспорядков в исправительной колонии Владикавказа. Судя по кадрам, по периметру колонии стоят вооруженные представители правоохранительных органов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика