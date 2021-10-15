Опубликовано видео происходящего у ИК Владикавказа после беспорядков
Периметр исправительного учреждения оцеплен, вокруг дежурят представители правоохранительных органов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
После начала волнений в исправительной колонии №1 во Владикавказе вокруг здания находятся машины МВД РФ с мигалками.
«Звезда» публикует эксклюзивные кадры с места происшествия, где видно, что по периметру колонии стоят вооруженные представители правоохранительных органов.
Напомним, по данным источника «Звезды», беспорядки произошли в колонии на улице Карабулакская, 1. Около 600 заключенных устроили бунт, который, как сообщили в СМИ, удалось подавить охране тюрьмы.