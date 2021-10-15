Источник: в колонии во Владикавказе произошли массовые беспорядки
По неподтвержденной информации, в исправительной колонии Владикавказа порядка 600 заключенных устроили бунт.
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Как сообщает источник телеканалу «Звезда», в исправительной колонии №1 города Владикавказа около шестисот заключенных устроили массовые беспорядки. Причины происшествия, по его словам, пока неизвестны.
По неподтвержденной информации, заключенные разбили камеры видеонаблюдения и выбили внутренние двери на территории колонии. По предварительным данным, сейчас со всего Владикавказа к исправительному учреждению стягивают силы. Информацию подтверждает Telegram-канал «Baza».
Телеканал «Звезда» не располагает официальным подтверждением данной информации.