Источник: в колонии во Владикавказе произошли массовые беспорядки

Как сообщает источник телеканалу «Звезда», в исправительной колонии №1 города Владикавказа около шестисот заключенных устроили массовые беспорядки. Причины происшествия, по его словам, пока неизвестны.

По неподтвержденной информации, заключенные разбили камеры видеонаблюдения и выбили внутренние двери на территории колонии. По предварительным данным, сейчас со всего Владикавказа к исправительному учреждению стягивают силы. Информацию подтверждает Telegram-канал «Baza».

Телеканал «Звезда» не располагает официальным подтверждением данной информации.