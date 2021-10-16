В Сети появилось видео якобы с места гибели российских туристов в Албании

В сети опубликовали видео якобы с места гибели четырех российских туристов в Албании. Судя по кадрам, к зданию отеля подъехала полицейская машина. Видео публикует YouTube-канал Euronews Albania.

Тела двоих туристов якобы нашли в бассейне албанского отеля, еще одно тело мужчины обнаружили на шезлонге, рядом находилось тело его дочери. По одной из первых версий, гибель россиян произошла в сауне.

Кроме того, в СМИ раскрыли личности и имена погибших. В прессе отмечалось, что это 31-летняя Екатерина Б., 58-летняя Наталья Б., 37-летний Никита Б и 60-летний Сергей Б.