СМИ: в Албании четверо туристов из России найдены мертвыми в отеле

В отеле на западе Албании четверо туристов найдены мертвыми. Об этом сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики.

В издании отметили, что по сообщению полиции, жертвами стали двое мужчин и две женщины.



«Около 22:20 (23:20 по московскому времени) в сауне отеля в Керрет в (округе - Прим.ред.) Кавая были обнаружены тела четырех человек, выходцев из России. Все они задохнулись», - говорится в сообщении.

Отмечается, что других подробностей случившегося не приводится. Выясняются подробности произошедшего.