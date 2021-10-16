Раскрыты подробности смертельных отравлений спиртом в Екатеринбурге

О продаже контрафактного спирта, который стал причиной гибели 16 человек в Екатеринбурге, рассказали местные жители. Об этом «Звезде сообщил координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. Он отметил, что первые сообщения о гибели людей поступили 11 октября.

«Последние сутки стала поступать информация, что люди стали умирать - люди, которые употребляют спиртное. По информации от местных жителей, они приобретали спирт на Патриса Лумумбы 4 - сегодня там уже отработали сотрудники полиции и задержали предпринимателя, который занимался этой деятельностью. По данным на сегодняшний момент погибло 16 человек», - сообщил общественник.

Также Чукреев рассказал, что ранее участники проекта проводили в месте продажи проверки.

Ранее стало известно о попытке реализации крупной партии контрафактного алкоголя в Оренбургской области. В 11 районах области удалось изъять около 800 бутылок с нелегальным спиртным. В результате отравления в регионе погибло 35 человек.