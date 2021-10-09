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Около 800 бутылок с нелегальным алкоголем изъято в Оренбуржье

Анна Маркеева
16:26 09.10.2021
Кроме того, удалось выявить двадцать сайтов, на которых предлагалось приобрести спиртное.
Около 800 бутылок с нелегальным алкоголем изъято в Оренбуржье
© Фото: СК РФ
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Около 800 бутылок с нелегальным спиртным удалось изъять в 11 районах Оренбургской области за последние два дня во время массовых проверок. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

«В ходе массовых проверок, организованных прокурором Оренбургской области, продолжают выявляться случаи незаконной продажи алкоголя. По каждому факту выявленных нарушений в зависимости от обстоятельств органами прокуратуры инициировано проведение доследственных проверок и административных расследований», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, удалось выявить двадцать сайтов, на которых предлагалось приобрести алкогольную продукцию.

«В целях ограничения доступа к сайтам информация об их деятельности направлена в управление Роскомнадзора по Оренбургской области», - говорится в сообщении.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно о том, что ряд жителей Домбарского и Ясненского районов отравились суррогатным алкоголем. СК возбудил пять уголовных дел. По данным оренбургского минздрава, после употребления спиртного в регионе пострадали 54 человека, из них 26 скончались.

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