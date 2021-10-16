В Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись спиртом с метанолом

В Екатеринбурге 16 человек погибли из-за употребления спирта с содержанием метанола. Как сообщил координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, на одном из городских рынков проводился незаконный разлив контрафактного алкоголя. Продававший спирт был задержан.

«В Екатеринбурге 16 человек (погибли от отравления метанолом - прим.ред.). Предприниматель, который работал - его уже задержали - на рынке ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», - цитирует ТАСС слова Чукреева.

Ранее в Оренбургской области 35 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем. Вскоре полиция нашла два склада и пункт производства суррогата. Всего было изъято около трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости.