Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись спиртом с метанолом

Алексей Курильченко
16:46 16.10.2021
Незаконный разлив спирта проводился на одном из рынков города.
В Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись спиртом с метанолом
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
Читайте нас на:

В Екатеринбурге 16 человек погибли из-за употребления спирта с содержанием метанола. Как сообщил координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, на одном из городских рынков проводился незаконный разлив контрафактного алкоголя. Продававший спирт был задержан.

«В Екатеринбурге 16 человек (погибли от отравления метанолом - прим.ред.). Предприниматель, который работал - его уже задержали - на рынке ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», - цитирует ТАСС слова Чукреева.

Ранее в Оренбургской области 35 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем. Вскоре полиция нашла два склада и пункт производства суррогата. Всего было изъято около трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:23 В стране и мире
Видео
Раскрыты подробности смертельных отравлений спиртом в Екатеринбурге
16:19 В стране и мире
Избрана мера пресечения в отношении одного из устроивших дебош на станции «Текстильщики»
15:51 В стране и мире
Видео
Свыше десяти человек пострадали от столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде
13:53 В стране и мире
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
13:10 В стране и мире
В Москве построят 35 станций метро до конца 2024 года
Популярное
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Детали гибели туристов в Албании стали известны благодаря камерам наблюдения
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.