Склад суррогата: новые кадры из Оренбуржья, где десятки людей отравились алкоголем

Следственный комитет опубликовал кадры оперативных мероприятий на территории торгово-закупочной базу в Орске, где были обнаружены бочки со спиртосодержащей жидкостью. Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования массовой гибели жителей региона от употребления суррогатного алкоголя. К этому часу, в больницах скончались 29 человек, проживавших в четырех районах области.

«Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции на территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе, где ранее был выявлен основной склад хранения, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи уже задержали девять человек, подозреваемых в изготовлении и сбыте спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества. Четверо из них заключены под стражу.

Ранее стало известно о том, что некоторые жители Домбарского и Ясненского районов региона отравились некачественным алкоголем. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовные дела о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть.