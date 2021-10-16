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Под залпы стелс-корветов учения «Морское взаимодействие-2021» перешли в активную фазу

Алексей Курильченко
Денис Ивлев
13:05 16.10.2021
Совместные российско-китайские учения в Японском море продолжается, несмотря на явное недовольство со стороны США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экипажи стелс-корветов российского Тихоокеанского флота в Японском море показали по-настоящему снайперскую стрельбу из артиллерийских установок. Так началась активная фаза российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2021».

Корабли двух стран выстроились в единый боевой строй. Во главе идут российские тральщики - они чистят путь от морских мин, чтобы отряд мог спокойно покинуть акваторию уссурийского залива и выйти в открытое Японское море.

А уже в зоне действий подключается морская авиация. Вертолет Ка-27 поднимается над боевым ордером, чтобы совершить условную посадку на китайский корабль, затем провести разведку района и обнаружить цель. В данном случае это морской щит. После он должен поделиться этими данными как с нашими кораблями, так и с китайскими коллегами.

Когда с неба удается заметить цель, которая находится почти в двух километрах, корабли получают координаты и на мишень обрушивается шквал артиллерийского огня.

Современные российские корветы «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Громкий» показывают особую меткость - на кораблях установлены самые современные системы наведения, которые существенно облегчают работу артиллеристов. 

«Данная технология позволяет мне быстрее выдавать целеуказания, нежели предыдущие системы. Все данные приходят на пульт. После этого же происходит распределение на артустановки и прирост стрельбы», - рассказал инженер артиллерийской батареи корвета «Громкий» Никита Жигулин.

В Японском море идут совместные российско-китайское учения «Морское взаимодействие-2021». В единой боевой связке работают корабли Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая.

Совместные учения с Китаем - важная часть международного сотрудничества. Особенно, когда речь идет о работе в водах Японского моря. Эти территории сегодня интересны не только России и странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Накануне в закрытый для Российско-китайских учений морской район пытался проникнуть американский эсминец ВМС США. То есть фактически пересечь закрытию границу России.

Судя по заведенному вертолету на борту эсминца Chafee, американские военные только что летали над закрытыми районами. Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», с которого и велась съемка, пресек попытку нарушения государственной границы. Сближение достигло 60 метров. Эсминец даже предпринял попытку поднять флаги раскачивания и сделать вид, что не может поменять курс - но идущий на вытеснение «Адмирал Трибуц» все же одержал верх.

На этих учениях ВМФ России представляют современные корветы, большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и суда обеспечения. Со стороны Китая задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

В единой связке Тихоокеанский флот и китайские коллеги учатся отражать воздушные удары, вести разведку и на основе общих данных уничтожать цели.

На завершающих этапах отрядам кораблей предстоит провести поиск подводных лодок, выстроиться в противовоздушный ордер и нанести условные ракетные удары, а также совместное маневрирование.

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