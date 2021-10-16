«Еще один урок американцам»: военный эксперт рассказал о попытке эсминца ВМС США пересечь границу РФ

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе со «Звездой» прокомментировал попытку пересечения государственной границы Российской Федерации эсминцем Chafee ВМС США.

«Американцы пытаются своей наглостью и хамством продемонстрировать, кто хозяин в мировом океане. Они считают, что они могут ходить там, где они хотят, а все остальные должны спрашивать у них разрешения, где ходить..но это их хамство может вытерпеть, перенести или согласиться с ним только слабая сторона, с отсутствующим военно-морским флотом», - отметил эксперт.

Литовкин подчеркнул, что Россия - могучая военная держава, которая никогда не позволит вести себя так, как хотят американцы.

«Мы не раз давали укорот таким хамам, как американские моряки. И мы на этот раз тоже дали укорот. Никогда россия не позволит, чтобы ее интересами, ее национальными границами пренебрегали какие то там американские эсминцы..», - заявил эксперт.

Военный обозреватель заметил, что американскому Chafee повезло, что российский ракетный крейсер не открыл стрельбу по его курсу.

«Я думаю, что это еще один урок американцам, чтобы знали свое место и не лезли на рожон и не пытались показать России, что они из себя представляют. Это, знаете, по русской поговорке, "молодец среди овец, но на молодца и сам овца" - вот это сегодня продемонстрировал американский эсминец Chafee», - отметил Литовкин.

Как объяснил военный эксперт, американцы пытались показать России, «кто хозяин в мировом океане..что они приветствуют свободу судоходства, где хотят, там и ходят, что они гегемон и никто не может им помешать ходить там, где они хотят».

Ранее, 15 октября, около 17 часов по местному времени эсминец Chafee ВМС США, уже несколько дней действующий в Японском море, приблизился к территориальным водам России, предприняв попытку пересечения границы. Американский эсминец, убедившись в серьезности намерений и решимости экипажа российского корабля, изменил направление, отвернув на обратный курс в 17.50. До БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров.