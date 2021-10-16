Врио министра спорта Пензенской области задержан по подозрению во взятках

Следователи задержали временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Операция по задержанию была проведена после того, как подозреваемый получил взятку в размере 120 тысяч рублей. Всего, по данным следствия, он мог получить около 1 миллиона 250 тысяч рублей.

«По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021 года подозреваемый на систематической основе получал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области», - говорится в сообщении СК.

На данный момент следователи решают вопрос о предъявлении врио министра обвинения и избрания ему меры пресечения.

Ранее стало известно о задержании и аресте бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. По данным следствия, он получил взятки на сумму более 19 миллионов рублей.