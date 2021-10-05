Суд арестовал экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о получении взяток

Суд арестовал бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которого подозревают в получении взяток на сумму 19,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Сегодня по ходатайству следователя СУ СК РФ по Приморскому краю в отношении бывшего мэра города Владивостока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Ему также было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Гуменюк свою вину не признает, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В настоящий момент проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год бывший градоначальник регулярно получал взятки от руководителей МУПВ «Некрополь», которым оказывал покровительство в сфере похоронных услуг.