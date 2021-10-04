Задержан экс-глава Владивостока Олег Гуменюк

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка задержали, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.

Политика подозревают в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ «Некрополь» за общее покровительство при оказании похоронных услуг.

«По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг», - говорится на сайте СУСК.

Напомним, в мае этого года Гуменюк объявил об уходе в отставку. Спустя несколько дней дума Владивостока на заседании рассмотрела заявление мэра города об уходе с поста главы города по собственному желанию.

Кроме того, в мае вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев согласился с необходимостью отставки Гуменюка.

Отмечалось, что работа политика не удовлетворяет местные власти.