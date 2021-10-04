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Задержан экс-глава Владивостока Олег Гуменюк

Виктория Ивашечкина
08:16 04.10.2021
Политик подозревается в получении крупной взятки.
© Видео: СК РФ © Фото: Татьяна Меель, РИА Новости
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Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка задержали, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ. 

Политика подозревают в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ «Некрополь» за общее покровительство при оказании похоронных услуг.

«По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь»  и через  посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг», - говорится на сайте СУСК.

Напомним, в мае этого года Гуменюк объявил об уходе в отставку. Спустя несколько дней дума Владивостока на заседании рассмотрела заявление мэра города об уходе с поста главы города по собственному желанию.

Кроме того, в мае вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев согласился с необходимостью отставки Гуменюка.

Отмечалось, что работа политика не удовлетворяет местные власти.

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