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Арестован подозреваемый в оккультном убийстве подростка в Рязанской области

Алексей Курильченко
17:11 15.10.2021
Мужчина с сообщницей замышляли совершить кровавый обряд, чтобы вернуть расположение матери мальчика.
Арестован подозреваемый в оккультном убийстве подростка в Рязанской области
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Советский районный суд арестовал мужчину, который подозревается в убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области. По версии следствия, он с сообщницей планировали оглушить мальчика и изобразить на его спине оккультный символ. Однако во время совершения задуманного юноша погиб.

«Суд избрал в отношении Цикунова меру пресечения в виде ареста по 10 декабря 2021 года включительно», - сообщили в прокуратуре.

Оккультный ритуал, по мнению арестованного, должен был вернуть любовь матери мальчика. Однако из-за гибели жертвы закончить ритуал не получилось. В результате сообщники сбросили тело мальчика в заброшенный колодец, где его и нашли правоохранители.

Сообщницей бывшего отчима могла быть трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева. Именно она, по словам мужчины, нанесла смертельный удар мальчику. Об избранной в ее отношении мере пресечения пока не сообщается.

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