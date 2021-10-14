В Рязанской области подростка убили во время оккультного обряда

Задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве подростка, тело которого нашли в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

О пропаже 15-летнего подростка сообщила его мать 9 октября. 13 октября в ходе следственных мероприятий неподалеку от деревни Земенки Рязанского района обнаружили сокрытое под землей и мусором тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти.

Как отмечается, в убийстве следователи подозревают отчима и 29-летнюю девушку. По версии следователей, смерть могла быть причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера.

В настоящий момент назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Уточняются мотив, причины, а также другие важные обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.