Подозреваемой в оккультном убийстве оказалась трехкратная чемпионка РФ по ачери-биатлону

Участницей оккультного убийства 15-летнего подростка в Рязанской области может быть трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева. Информацию об этом подтвердил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Корнеева и бывший отчим мальчика планировали оглушить его и выцарапать на спине оккультный символ. Но во время исполнения замысла подросток был убит. С помощью этого «обряда» отчим планировал вернуть отношения с его матерью.

Тело подростка нашли в заброшенном колодце в лесу на территории Рязанского района. На данный момент сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. В их машине были обнаружены следы крови убитого.