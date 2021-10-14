Полиция допросила подозреваемого в оккультном убийстве подростка под Рязанью

Сотрудники МВД допросили мужчину, который подозревается в убийстве подростка под Рязанью. Он сказал, что планировал с сообщницей провести некий ритуал, что «вернуть себе» мать юноши. Он планировал оглушить подростка и врезать на его спине оккультный символ.

«Мария взяла гаечный ключ, "монтажку". Обмотала его тряпкой. И охотничий нож. Я так думаю, нож для того, чтобы "рисовать". Прибегает с круглыми глазами: "Я его убила". Я такой: "Хорошо". У меня шок, истерика. Пошли смотреть. Приходим, а в спальне, в дальней детской комнате, Рома лежит на своей кровати, голова на подушке разбита, в крови. Я его переворачиваю – от удара ножом два отверстия», - сказал задержанный.

При этом символа на спине не было - мужчина сказал, что «для обряда нужен живой человек».

По данным источника, сообщницей подозреваемого была трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева. После убийства подозреваемые сбросили тело мальчика в заброшенный колодец. Полиция обнаружила тело и задержала оккультистов.