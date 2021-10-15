МКС утратила ориентацию при тесте двигателей корабля «киноэкипажа»

Во время тестового запуска двигателей корабля «Союз МС-18», пристыкованного к МКС, станция утратила ориентацию. Для ее восстановления космонавтам пришлось включить двигатели российского сегмента станции. На данный момент положение станции в пространстве восстановлено, экипажу ничего не угрожает.

«При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС», - сообщили в РКК «Энергия».

Корабль «Союз» готовился к полету на Землю, он должен вернуть домой «киноэкипаж» - актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Об изменениях в графике полета из-за инцидента не сообщается.

Члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе.