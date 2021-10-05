Корабль с киноэкипажем состыковался с МКС

Космический корабль «Союз МС-19» успешно причалил к российскому стыковочному модулю «Рассвет». На борту корабля космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Стыковка проходила в ручном режиме. После проверки стыков на герметичность члены экипажа перейдут на Международную космическую станцию.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур сегодня, в 11.55 по московскому времени. Спустя несколько минут она достигла околоземной орбиты.

На орбитальной станции проведут часть съемок драмы «Вызов», которая станет первым художественным фильмом в истории кинематографа, снятым в космосе. Планируется, что участники космической экспедиции проведут на станции 12 дней.