Путин не считает правительство «Талибана»* в Афганистане отражением всех мнений в стране
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин не считает правительство «Талибана»* в Афганистане отражением всех мнений в стране
|
Путин не считает правительство «Талибана»* в Афганистане отражением всех мнений в стране
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин не считает правительство «Талибана»* в Афганистане отражением всех мнений в стране
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