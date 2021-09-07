«Талибан»* огласил состав нового афганского правительства

Официальный представитель запрещенной в РФ организации «Талибан»* Забиулла Муджахид огласил список членов нового правительства Афганистана. Трансляция церемонии объявления велась на странице в Twitter издание AjArabic.

Так, исполняющим обязанности главы правительства был назначен Мохаммад Хасан Ахунд. Министром иностранных дел страны стал представитель руководства талибов* Амир-Хан Моттаки. Минобороны возглавил заместитель лидера «Талибана»* Мохаммад Якуб. Сараджуддин Хаккани, лидер запрещенной в РФ «Сети Хаккани»**, был назначен главой Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что объявленный состав правительства имеет временный статус, а все члены кабмина фактически являются исполняющими обязанности на своих постах.

Ранее стало известно, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов будет присутствовать на церемонии объявления состава нового правительства Афганистана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва еще не принимала решений о признании талибов*.

Обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

На фоне вывода американских войск из Афганистана талибы* захватили практически все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственный в Кабуле аэропорт, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль «Талибана»*.

Глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. По его словам, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, пообещав вернуться в страну в ближайшее время.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Сеть Хаккани» - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ.