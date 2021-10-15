В Еврокомиссии не считают, что РФ манипулирует газовым рынком

Российская компания «Газпром» не занимается манипуляциями цен на газ и полностью выполняет перед Европой контрактные обязательства. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Франц Тиммерманс в интервью болгарскому телеканалу bTv.

«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», - заявил Тиммерманс.

Комментируя газопровод «Северный поток - 2», замглавы ЕК отметил, что его лицензирование полностью зависит от Берлина, который намерен обеспечить максимальную безопасность эксплуатации газопровода.

С начала газового кризиса в Европе в сторону России начали звучать обвинения в завышении цен на газ. По словам президента РФ Владимира Путина, причиной роста цен на газ в Европе является дефицит электроэнергии, из-за чего в регионе возросла потребность в топливе. При этом в Германии также отрицают причастность России к росту цен на газ.