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В Еврокомиссии не считают, что РФ манипулирует газовым рынком

Алексей Курильченко
12:00 15.10.2021
По словам замглавы ЕК, на мировом рынке газа наблюдаются серьезные проблемы, а Россия старается доставить максимальное количество топлива.
В Еврокомиссии не считают, что РФ манипулирует газовым рынком
© Фото: Hendrik Schmidt, ZB, Globallookpress
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Российская компания «Газпром» не занимается манипуляциями цен на газ и полностью выполняет перед Европой контрактные обязательства. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Франц Тиммерманс в интервью болгарскому телеканалу bTv.

«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», - заявил Тиммерманс.

Комментируя газопровод «Северный поток - 2», замглавы ЕК отметил, что его лицензирование полностью зависит от Берлина, который намерен обеспечить максимальную безопасность эксплуатации газопровода.

С начала газового кризиса в Европе в сторону России начали звучать обвинения в завышении цен на газ. По словам президента РФ Владимира Путина, причиной роста цен на газ в Европе является дефицит электроэнергии, из-за чего в регионе возросла потребность в топливе. При этом в Германии также отрицают причастность России к росту цен на газ.

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