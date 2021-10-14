Новак заявил о готовности к работе «Северного потока - 2» в ближайшие дни

Газопровод «Северный поток - 2» будет готов для работы уже в ближайшие дни. Дальнейшее слово за германским регулятором. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов», - заявил Новак.

Вице-премьер отметил, что дальнейшая ситуация с работой газопровода зависит от германского регулятора.

Ранее польский аналитик Даниэль Чижевский предложил вариант обхода ограничений по «Северному потоку - 2». По словам специалиста, владельцем «Северного потока - 2» может стать конгломерат компаний ЕС, которые принимают участие в проекте. В их число входят Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Это дало бы «некоторое поле для маневра», уверен Чижевский.