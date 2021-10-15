Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Восточный комитет ФРГ заявил о непричастности России к росту цен на газ

Анна Берестовая
03:01 15.10.2021
В Восточном комитете немецкой экономики рассказали, что считают истинной причиной высоких цен на газ.
Восточный комитет ФРГ заявил о непричастности России к росту цен на газ
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
Читайте нас на:

Россия и корпорация «Газпром» не несут ответственности за рост цен на газ. Такое мнение высказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Он не согласился с обвинении в адрес страны, предполагающими, что РФ якобы специально занималась провоцированием ситуации для ускорения сертификации «Северного потока-2». Как отметил Хармс, произошедшее изменение стоимости ресурса стало следствием глобальной тенденции в виде роста потребления энергоносителей и, в частности, сжиженного газа.

«Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России», - объяснил он в беседе с РБК.

Представитель Восточного комитета ФРГ отметил, что наблюдающийся рост цен достаточно показателен. Конкретнее говоря, он, согласно Хармсу, демонстрирует, что энергетический переход является более сложной и комплексной задачей, чем представлялось до недавнего времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение цен на газ на территории Европы случилось из-за дефицита электроэнергии. Он предложил не пытаться объяснить произошедшее неким искусственным завышением цен Россией и не «перекладывать с больной головы на здоровую».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:01 В стране и мире
Восточный комитет ФРГ заявил о непричастности России к росту цен на газ
02:24 В стране и мире
Изрезанная шредером картина Бэнкси была продана за рекордную сумму
00:56 В стране и мире
Картаполов заявил, что Запад навязывает РФ гонку вооружений
23:24 В стране и мире
Глава ЦБ РФ рассказала, в какой валюте хранит сбережения
22:02 Армия
ЦПВС сообщил об ударе израильских истребителей по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры
Популярное
Видео
Экипажи Ми-8 высадили десант и эвакуировали условно-раненых на учениях в Сербии
Корабль ВМС Украины терпит бедствие в Черном море
Видео
Президент РФ заявил, что доллар подрывает позиции в качестве резервной валюты
СМИ: мужчина убил выстрелами из лука нескольких человек в Норвегии
Видео
Момент ДТП с участием Собчак попал на видео
Видео
СК по Дагестану заявил о начале проверки использования рабского труда туристов из Москвы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.