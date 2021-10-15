Восточный комитет ФРГ заявил о непричастности России к росту цен на газ

Россия и корпорация «Газпром» не несут ответственности за рост цен на газ. Такое мнение высказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Он не согласился с обвинении в адрес страны, предполагающими, что РФ якобы специально занималась провоцированием ситуации для ускорения сертификации «Северного потока-2». Как отметил Хармс, произошедшее изменение стоимости ресурса стало следствием глобальной тенденции в виде роста потребления энергоносителей и, в частности, сжиженного газа.

«Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России», - объяснил он в беседе с РБК.

Представитель Восточного комитета ФРГ отметил, что наблюдающийся рост цен достаточно показателен. Конкретнее говоря, он, согласно Хармсу, демонстрирует, что энергетический переход является более сложной и комплексной задачей, чем представлялось до недавнего времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение цен на газ на территории Европы случилось из-за дефицита электроэнергии. Он предложил не пытаться объяснить произошедшее неким искусственным завышением цен Россией и не «перекладывать с больной головы на здоровую».