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Песков подтвердил, что Нуланд в Москве обсуждала новую встречу Путина и Байдена

Алексей Курильченко
13:19 14.10.2021
Вопрос о встрече лидеров двух государств поднимался во время встречи Нуланд с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Песков подтвердил, что Нуланд в Москве обсуждала новую встречу Путина и Байдена
© Фото: CNP, Kremlin pool, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе визита в Москву обсуждала подготовку к встрече президентов РФ и США в обозримой перспективе.

«Действительно, когда Ушаков Нуланд принимал, об этом речь шла. Нам удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы. Своевременно мы вас об этом проинформируем», - сказал Песков.

Визит Нуланд в Москву проходил с 11 по 13 октября. Заместитель госсекретаря совершила визиты в МИД РФ и администрацию президента. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, поездка была инициирована со стороны США - сам визит она охарактеризовала как «инвентаризацию».

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