Нуланд прокомментировала переговоры в администрации президента РФ
По словам заместителя госсекретаря США, встреча была продуктивной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завершила переговоры, которые проходили в администрации президента России. По словам дипломата, встреча была продуктивной.
«Переговоры были продуктивными, спасибо», - сказала Нуланд на английском языке журналистам.
После встречи Нуланд прогулялась по парку «Зарядье».
Рабочий визит Нуланд в России проходит с 11 по 13 октября. Ранее дипломат посетила Министерство иностранных дел России. Там она занималась налаживанием двусторонних отношений между РФ и США.