Нуланд прокомментировала переговоры в администрации президента РФ

Рабочий визит Нуланд в России проходит с 11 по 13 октября. Ранее дипломат посетила Министерство иностранных дел России. Там она занималась налаживанием двусторонних отношений между РФ и США.

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