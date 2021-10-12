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Нуланд прокомментировала встречу в МИД РФ

Елизавета Потейчук
19:10 12.10.2021
Виктория Нуланд оценила переговоры в МИД РФ как «конструктивные».
Нуланд прокомментировала встречу в МИД РФ
© Фото: Виталий Белоусов РИА Новости
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Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает конструктивными переговоры в министерстве иностранных дел России. Ранее по прибытии в Москву Нуланд заявила, что главной темой в повестке встречи станут стабильные и предсказуемые отношения России и США.

«Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России», - цитирует слова Нуланд пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц в своем Twitter.

По завершении переговоров в МИД РФ Виктория Нуланд подчеркнула, что работает над развитием отношений России и США. Визит замгоссекретаря завершится 13 октября.

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