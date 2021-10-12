Нуланд прокомментировала встречу в МИД РФ

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает конструктивными переговоры в министерстве иностранных дел России. Ранее по прибытии в Москву Нуланд заявила, что главной темой в повестке встречи станут стабильные и предсказуемые отношения России и США.

«Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России», - цитирует слова Нуланд пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц в своем Twitter.

По завершении переговоров в МИД РФ Виктория Нуланд подчеркнула, что работает над развитием отношений России и США. Визит замгоссекретаря завершится 13 октября.