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Люди замерзают: на Украине пытаются справиться с газовым кризисом

Максим Гриценко
Станислав Иващенко
Елизавета Потейчук
18:24 13.10.2021
Корреспонденты «Звезды» рассказали о жизни украинцев в условиях газового кризиса и какие перспективы с решением проблем с «голубым топливом» существуют в стране на данный момент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Украине продолжают расти цены на газ. По пришествии осеннего сезона граждане начали замерзать в собственных домах. Корреспонденты «Звезды» Станислав Иващенко и Максим Гриценко рассказали, как внутри Украины люди противостоят газовому кризису.

Украинские семьи делятся советами, как согреться с помощью кастрюли с водой. Люди прогревают помещение с помощью пара. А во дворах жилых домов разворачиваются настоящие картины времен Средневековья. Граждане специально рубят дрова и разжигают костры, чтобы выработать тепло. Зато популярный на Украине доктор Комаровский рассказал о выгодах жизни без нормального поступления газа.

«Оказалось, что холод в квартирах многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций. Все эти бронхиты, пневмонии, крупы они возникают тогда, когда в легких засыхает слизь. А когда холодно и сыро, то дети в фуфайках сидят по домам и в больницы попадают реже. И похоже, этой зимой нам все это предстоит!» - рассказал Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина 24».

Уже в трех регионах Украины объявлен режим чрезвычайной ситуации. В школах и детских садах Полтавской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей температура не поднимается выше 15 градусов. Детей вынуждены распределять в те места, куда еще добирается тепло.

Внутренний газовый кризис на Украине вынуждает людей утепляться самыми разными способами в условиях перебоев с подачей «голубого топлива». Европа и Украина отказались от долгосрочных контрактов с Россией и покупают газ по биржевой цене. Продают газ по рыночной стоимости, высокой для бюджетных структур Украины, а также участвуют в тендерах лишь небольшие частные компании. В государственной казне попросту нет денег на обогрев домов.

Чтобы обеспечить людей хоть каким-то количеством топлива, сырье стали собирать из подземных хранилищ газа, которые предусмотрены на критические случаи холодной зимы на Украине в ущерб промышленным предприятиям.

«Теряет население поставщиков и не имеет возможности на сегодняшний день получить газ. Что будет впереди? Сейчас больше ответственность ложится даже не на мэра, а на правительство нашего государства. Почему? Потому что они должны принять стратегическое решение о том, чтобы снизить цену для бюджетных организаций. Поэтому по той цене, по которой сегодня бюджетные организации могут позволить купить газ, но этого газа на сегодняшний день ресурса нет», - рассказала глава правления ПАТ «Черниговгаз» Алла Яровая.

Синоптики прогнозируют раннюю зиму на Украине. Уже в этом месяце в центральные и южные регионы придут заморозки. Поэтому затягивать решение проблем с газом в стране больше нельзя.

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