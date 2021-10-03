Украине предрекли тяжелый кризис зимой из-за нехватки газа

Зимой на Украину обрушится неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита в Европу. Так считает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает РИА Новости со ссылкой на канал «Первый независимый».

Во время ток-шоу, в котором обсуждалась проблема газоснабжения страны, экономист Алексей Кущ сказал, что из-за сокращения транзита голубого топлива Украину ожидает энергетический кризис.

Виктор Суслов согласился со спикером и подчеркнул, что в хранилищах на западе страны накоплены 18,7 млрд кубометров сырья, которое пойдет на поставки в Европу.

«Для поддержания экспорта в зимний период, Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах. Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», - цитирует агентство Суслова.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что транзит российского газа в Венгрию в обход территории Украины может привести к развалу украинской экономики и страны в целом.