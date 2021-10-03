Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украине предрекли тяжелый кризис зимой из-за нехватки газа

Кира Тило
03:37 03.10.2021
Экс-министр экономики Украины предупредил страну о неизбежном кризисе зимой из-за нехватки газа.
Украине предрекли тяжелый кризис зимой из-за нехватки газа
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Зимой на Украину обрушится неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита в Европу. Так считает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает РИА Новости со ссылкой на канал «Первый независимый».

Во время ток-шоу, в котором обсуждалась проблема газоснабжения страны, экономист Алексей Кущ сказал, что из-за сокращения транзита голубого топлива Украину ожидает энергетический кризис.  

Виктор Суслов согласился со спикером и подчеркнул, что в хранилищах на западе страны накоплены 18,7 млрд кубометров сырья, которое пойдет на поставки в Европу.

«Для поддержания экспорта в зимний период, Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах. Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», - цитирует агентство Суслова.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что транзит российского газа в Венгрию в обход территории Украины может привести к развалу украинской экономики и страны в целом. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.