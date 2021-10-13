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Шутка Нурмагомедова об избиении Ковалева в метро возмутила общественность

Алексей Курильченко
18:00 13.10.2021
Спортсмен выложил фото Конора Макгрегора и подписал, что «Бастрыкин не дал ему медаль после избиения».
Шутка Нурмагомедова об избиении Ковалева в метро возмутила общественность
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Бывший борец MMA Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram «сторис» с фотографией спортсмена Конора Макгрегора с подписью, отсылающей к нападению в московском метро на Романа Ковалева, в результате которого мужчина получил серьезные травмы.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» - написал спортсмен.

© instagram, khabib_nurmagomedov

Можно предположить, что Нурмагомедов имел в виду инцидент, произошедший в 2019 году. Тогда ирландец позволил себе нелестные высказывания в адрес россиянина. Вскоре после этого у отеля, где находился ирландец, собралась толпа. Однако «избиения» не случилось - через несколько часов поклонники Хабиба разошлись.

Публикация вызвала общественный резонанс. Представители спорта осудили поступок Нурмагомедова, который высмеивал жуткое нападение. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что эту шутку могла опубликовать пресс-служба спортсмена.

«Наверное, им показалось это смешным, но это на самом деле совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица», - сообщила Журова сайту Sport24.

Бывший боксер, ныне депутат Госдумы Николай Валуев оказался разочарован выходкой спортсмена.

«Разве в здравом уме человек будет выгораживать тех, кто повел себя как животные? Я очень в этом сомневаюсь. У меня о Хабибе другое мнение», - цитирует Валуева «ФедералПресс».

Президент Fight Nights Камил Гаджиев считает, что таким образом Нурмагомедов хотел «подколоть» Макгрегора - ирландец известен своими выпадами в адрес коллег.

«Нужно понять, что Хабиб имел в виду. Если это была ирония над властью, то это один вопрос. А если же он так задел Макгрегора, то почему нет? Конор же всегда говорит что-то в адрес Хабиба. Увижу Хабиба - спрошу, что он имел в виду», - сообщил Гаджиев изданию «Спорт-Экспресс».

Бывший дзюдоист и депутат Дмитрий Носов считает, что публикация является неудачной шуткой, и надеется, что боец осознает серьезность сложившейся ситуации.

«Мне кажется, это была очень неудачная шутка. Но с кем не бывает. Делать из этого какую-то сенсацию или разбор в телевизионной программе я бы не стал. Я думаю, что он сам понимает, что немного переборщил», - считает Носов.

О посте Нурмагомедова высказался и Виталий Минаков - бывший чемпион Bellator MMA в тяжелом весе. Он считает, что публикация не более чем шутка, пусть и неудачная.

«Лично я не думаю, что он человек, о котором можно сказать, что он негативный, несет деструктив и грязь. Этот пост - юмор обыкновенный, может, не совсем уместный и удачный», - сказал он изданию «Чемпионат».

Сам Ковалев тоже отреагировал на пост Нурмагомедова. Он также посчитал картинку шуткой.

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае плохого в этом ничего не вижу!» - сказал он изданию «Газета.Ру».

Резонансное нападение на Ковалева произошло 4 октября. Молодой человек вступился за девушку, которую оскорбляли трое мужчин. Агрессоры сильно избили Ковалева - он получил множественные травмы головы и попал в больницу. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага» за проявленное мужество.

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