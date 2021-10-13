Путин заявил о возможности РФ выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Путин заявил о возможности РФ выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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