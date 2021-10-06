Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% вместо 3,2% ранее. Это связано с восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители, говорится в докладе банка об экономике Европы и Центральной Азии.

«Ожидается, что рост экономики в России ускорится в 2021 году до 4,3%, поскольку экономика поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители», - отмечается в докладе.

Улучшенный прогноз также отражает дополнительную фискальную поддержку, хотя и незначительную, добавили в банке.

В то же время прогноз на 2022 год был ухудшен с 3,2% до 2,8%, на 2023-й - с 2,3% до 1,8%. Причинами названы стабилизация спроса и снижение цен на промышленное сырье. Уточняется, что прогноз основан на постепенном ослаблении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти и возможном возвращении к бюджетному правилу.

Официальный прогноз Минэкономразвития России предполагает рост ВВП минимум на 4,2% в 2021 году. В 2022 и 2023 годах, как ожидается, рост экономики составит 3%.