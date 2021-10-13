Путин: Россия не будет отчитываться за военные учения на собственной территории

Владимир Путин заявил, что Россия ни перед кем не будет отчитываться за военные учения на собственной территории.

«Что касается наших солдат, то они находятся на российской территории. Мы проводили учения недавно, «Запад-2021». Это крупные учения. Мы проводили учения на своей территории. Наши так называемые партнеры американские тоже проводят учения, но за тысячи километров от своей территории», - сказал он на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Президент отметил, что не Россия отправляет свои войска «под Вашингтон или Нью-Йорк» для проведения учений.

А вот США, по его словам, проводят крупные учения у границ РФ.

«Мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся», - подытожил Путин.

Также Путин рассказал, зачем Россия разработала гиперзвуковое оружие. Это связано с попытками американцев создать дестабилизирующую принцип ядерного сдерживания систему противоракетной обороны.

Кроме этого, Путин отметил, что Россия не злоупотребляет своим первенством в гиперзвуковом оружии.