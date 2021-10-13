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СМИ: неизвестный устроил стрельбу возле школы №1260 в Москве

Алексей Курильченко
16:41 13.10.2021
Полиция и руководство школы на данный момент не подтвердили информацию о стрельбе.
СМИ: неизвестный устроил стрельбу возле школы №1260 в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Возле школы №1260 на Ленинском проспекте в Москве неизвестный открыл стрельбу из оружия, напоминающего автомат Калашникова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в руках у стрелка было страйкбольное ружье - он произвел несколько выстрелов в воздух и скрылся с места стрельбы. На данный момент МВД и руководство школы не подтвердили информацию о стрельбе.

Как сообщает Mash, после сообщений о стрельбе находящиеся внутри заперли двери и соорудили импровизированные баррикады из стульев и столов. Территорию школы вскоре оцепила полиция. Также была оцеплена школа №1265. О пострадавших в результате стрельбы не сообщается. После канал сообщил о задержании предполагаемого стрелка.

Ранее инцидент со стрельбой произошел возле школы №1374. Мужчина вступил в конфликт с учениками, на которых пожаловалась его дочь. После переросшей в драку перепалки мужчина достал пистолет и выстрелил несколько раз в воздух. В результате инцидента никто не пострадал, мужчину задержали.

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