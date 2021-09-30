Очевидцы рассказали подробности конфликта со стрельбой у школы в Москве

Свидетели конфликта возле московской школы №1374, который завершился стрельбой из пистолета, прокомментировали «Звезде» произошедшее и рассказали об участниках инцидента. Один из очевидцев отметил, что девушка, отец которой и подозревается в стрельбе, довольно скромная, но была замечена в употреблении запрещенных веществ.

«Девочка тихая, но балуется наркотиками. Как и ее парень, если они до сих пор встречаются. Ее обижали в школе. Отец пришел разбираться с обидчиками. Это либо ее одноклассники, либо из параллельного класса, я не знаю. Он начал с ними драться, и десятиклассники его побили. После этого мужчина достал пистолет», - рассказал один очевидцев.

Другая очевидица конфликта подтвердила информацию и отметила, что девушку довели до слез.

«Мы с девочками выходили из школы, все было как обычно, но перед воротами школы стояла компания из десятого класса. Затем мы увидели мужчину с девочкой из того же десятого класса. Она была заплаканной, ее папа спросил: "Кто из них?" После ответа он накинулся на одного из учеников. Друзья этого парня начали его защищать и бить мужчину. Он уже почти лежал на земле и вдруг достал пистолет, выстрелил вверх», - отметила очевидица.

Ранее в МВД сообщили, что мужчину, который, предположительно, открыл стрельбу на северо-востоке Москвы, задержали. Пострадавших нет.