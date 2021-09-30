Открывшего стрельбу у московской школы задержали

Мужчину, который открыл стрельбу рядом со школой на северо-востоке Москвы, задержали. Информацию «Звезде» подтвердили в столичном главке МВД РФ.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за конфликта дочери мужчины с ее знакомыми молодыми людьми. Девушка сообщила об этом отцу, который, приехав на место, совершил выстрел в воздух. Пострадавших нет.

Ранее «Звезда» опубликовала первые кадры с места стрельбы. На них запечатлены участники происшествия и прибывшие на место сотрудники полиции.