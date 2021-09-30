Закончившийся стрельбой конфликт у школы попал на фото

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По предварительной информации, отец одной из девушек решил заступиться за дочь. Встретив серьезный отпор от ее одноклассников, мужчина принял решение использовать пистолет и, достав его, произвел выстрел в воздух. По словам одной из очевидиц происходящего, конфликт оказался серьезным - девушка плакала, а мужчину молодые люди повалили на землю.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, предположительно открывшего стрельбу. Пострадавших в инциденте нет.

Один из очевидцев также отметил, что дочь предположительного стрелка скромная, но была замечена в употреблении запрещенных веществ, а также что ее обижали в школе.