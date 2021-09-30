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Закончившийся стрельбой конфликт у школы попал на фото

Егор Левин
17:52 30.09.2021
На снимке оказались запечатлены школьники, между которыми возникли недопонимания - две девушки и как минимум трое молодых людей.
Закончившийся стрельбой конфликт у школы попал на фото
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Закончившийся стрельбой конфликт у школы попал на фото. Снимок оказался в распоряжении «Звезды».

На фото с места событий оказались запечатлены ученики школы, между которыми возникли недопонимания. Участниками конфликта оказались две девушки и как минимум трое молодых людей.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По предварительной информации, отец одной из девушек решил заступиться за дочь. Встретив серьезный отпор от ее одноклассников, мужчина принял решение использовать пистолет и, достав его, произвел выстрел в воздух. По словам одной из очевидиц происходящего, конфликт оказался серьезным - девушка плакала, а мужчину молодые люди повалили на землю.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, предположительно открывшего стрельбу. Пострадавших в инциденте нет.

Один из очевидцев также отметил, что дочь предположительного стрелка скромная, но была замечена в употреблении запрещенных веществ, а также что ее обижали в школе.

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