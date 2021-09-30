Закончившийся стрельбой конфликт у школы попал на фото
На снимке оказались запечатлены школьники, между которыми возникли недопонимания - две девушки и как минимум трое молодых людей.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Закончившийся стрельбой конфликт у школы попал на фото. Снимок оказался в распоряжении «Звезды».
На фото с места событий оказались запечатлены ученики школы, между которыми возникли недопонимания. Участниками конфликта оказались две девушки и как минимум трое молодых людей.
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