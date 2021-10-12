Несостоявшийся прогресс: почему Украина до сих пор не может вступить в ЕС

За относительно небольшую историю взаимоотношений Украины с ЕС власти страны и политики из Брюсселя успели провести уже 23 встречи. Каждую - с заверениями в глубокой дружбе, но без каких-либо гарантий дальнейшего вступления Украины в союз. Перспективы этого, признал Зеленский, остаются расплывчатыми даже для собственных граждан. Зато по итогам переговоров было подписано соглашение об общем авиапространстве. Впрочем, и здесь не обошлось без курьеза. У подписавшего документ главы европейской дипломатии Жозепа Борреля забрали и забыли вернуть один из трех экземпляров. Ошибку тут же исправили.

Европейских политиков по дороге из аэропорта встречали журналисты. Сотрудники трех закрытых на Украине каналов устроили митинг, где потребовали от комиссаров из Брюсселя отказаться от политики двойных стандартов.

«Сколько европейские чиновники будут продолжать замалчивать проблемы, которые есть на Украине? Мы постоянно сталкиваемся с ущемлением свободы слова и фактически запретом на профессию», - возмутился участник акции протеста Сергей Годный.

Саммиту Украина - ЕС предшествовали переговоры Зеленского с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном, на которых они по традиции обсуждали ситуацию в Донбассе и подготовку к встрече - пока на уровне министров иностранных дел - нормандской четверки. Пикантности переговорам, которые проходили «не для записи», добавляет и то, что часть протокольной съемки позже распространила пресс-служба Зеленского. Правда, позже видео удалили - возможно, дипслужбы собеседников Зеленского указали на неуместность такой публикации.

В самом Киеве нежелание выполнять взятые на себя минские обязательства объясняют действиями России.

«Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке Украины. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса и мира в Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, которая безоговорочно является стороной конфликта», - заявил Зеленский.

В свою очередь в Москве, где накануне по телефону аналогичные переговоры провел Владимир Путин, отметили вызывающую озабоченность пробуксовку мирного процесса и дали принципиальную оценку нынешних украинских властей, «упорно уклоняющихся от выполнения обязательств».

«Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречу глав МИД, а уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита нормандской четверки», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Символично, что накануне - фактически по инициативе Киева - оказалось сорвано заседание гуманитарной подгруппы. Участница переговоров от Украины якобы из-за претензий в адрес своих коллег из ЛНР вышла из видеоконференции.

«Господин Третьяк самостоятельно принял решение и отключился. Мы такое расцениваем как очередной срыв со стороны украинской гуманитарной группы», - заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных от ЛНР Ольга Кобцева.

Накануне на соревнования по смешанным единоборствам на Украину не пустили российских спортсменов, которые, как объяснили организаторы, связаны со страной-агрессором.

В Печерском суде Киева вновь состоялось заседание по делу Виктора Медведчука. В минувшую пятницу ему огласили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Размер залога - 38 миллионов долларов или почти миллиард гривен. Кроме этого, лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» проходит по делу о якобы незаконном импорте донбасского угля.

При этом на самой Украине в преддверии отопительного сезона с новым ростом тарифов столкнулись социальные учреждения. Больницы, школы и детские сады вынуждены платить за газ в два раза больше. Резкое повышение может коснуться до 600 тысяч украинских семей.