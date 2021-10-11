Отставка «украинского Кеннеди» и новое обвинение Медведчука: как Зеленский зачищает политическое поле страны

Под стенами Рады митингуют профсоюзы - требуют повышения зарплат и пенсий. Однако депутатам будто бы не до них. Они отправляют в отставку своего недавнего ближайшего соратника, одного из ключевых членов команды Зеленского. Дмитрий Разумков в свой последний рабочий день в качестве спикера парламента был удивительно бодр и весел.

Дмитрия Разумкова называют одним из тех, кто привел президента Украины Владимира Зеленского к власти. Именно он, сын помощника экс-президента Кучмы, сам когда-то работавший в кабинете министров, во время предвыборной кампании давал ему ценные политические советы. Но независимая позиция спикера быстро начала раздражать Зеленского.

Сначала Разумков отказался голосовать за закрытие телеканалов и санкции против Виктора Медведчука. Потом скандальный закон об олигархах отправил на экспертизу в Венецианскую комиссию. В последние месяцы Зеленский даже не скрывал - такой глава парламента ему не нужен. И вот Слуги народа учинили Разумкову допрос прямо в Раде с выяснениями, на чьей он стороне.

«Первый вопрос очень простой - является ли врагом Украины Виктор Медведчук? Являются ли враждебно настроенными к Украине пророссийские телеканалы 112, ZIC и NewsOne», - обратился к Разумкову глава партии «Слуга народа», депутат Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Выйдя на трибуну, Дмитрий Разумков обрушился с критикой на бывших соратников. Он назвал офис президента Украины «проклятым местом».

«Мы шли для того, чтобы менять страну. Я помню, как светились глаза людей, которые присоединились к команде. Это была слепая вера, что у нас все получился, потому что мы новые, честные, правильные, справедливые. К сожалению, сегодня в этом зале я вижу другие глаза», - указал уже бывший спикер Верховной Рады.

А потом Разумков рассказал, как сильно изменился за два года у власти Зеленский и его принципы.

«Принцип права на собственную позицию и свободу слова заменил принцип "кто не с нами, тот против нас". Принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям - все, врагам - закон"», - высказался политик.

В 2019 году при избрании спикером Разумков получил рекордную поддержку. Теперь же от него решила избавиться фракция, которую он по сути и создал. За его отставку проголосовали 215 из 284 «Слуг народа». Еще 20 добавила партия Юлии Тимошенко, хотя до последнего лидер «Батьковщины» уверяла, что не поддержит расправу над спикером.

Единогласно «против» отставки Разумкова проголосовали только «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа - За жизнь». Партии «Слуга народа» удалось, казалось бы, невозможное: против Зеленского сплотились даже политические оппоненты - партии Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

«Я думаю, что вы не дождетесь от своих коллег благодарности за ту работу, которую выполняли два года. Поэтому я вам от нашей фракции, несмотря на то, что мы политические оппоненты, хочу сказать "спасибо", что вы отстаивали принципы парламентаризма», - отметил глава фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Юрий Бойко.

Под аплодисменты депутатов Дмитрий Разумков вышел из зала. Не секрет, что его увольнение случилось аккурат за сутки до его 38-го Дня рождения. Что это, если не мелкая политическая месть со стороны бывшего шефа? Уже выйдя к журналистам, экс-спикер заявил, что не собирается на пенсию и намекнул на президентские амбиции.

«Президентские выборы еще же не начались. Но раньше все что говорили? Что с председателя Верховной рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. Дальше – посмотрим», - обозначил Разумков.

А ведь и правда, устранив нелояльного спикера, Зеленский собственными руками создал себе опасного конкурента. Разумкова уже называют «украинским Кеннеди» и пророчат ему большое политическое будущее. Хотя, конечно, оправдает ли ожидания украинцев гипотетический президент Разумков, тоже еще большой вопрос.

«Это абсолютно одна шайка-лейка, одного поля ягоды. И как бы там Разумков не пытался вести другую линию, все-таки он по самое не хочу замазан в этой "зеленой" истории. Он такой "зеленый" же русофоб, каким является Зеленский. Но просто, может, более изощренный, более продуманный», - выразил мнение политолог Юрий Кот.

Пока же Разумков продолжит работу в Раде как рядовой депутат. Лишить его мандата оснований нет, но экс-спикера демонстративно усадили на задворки сессионного зала. Произошедшее же 7 октября в Раде эксперты называют еще одним шагом к авторитарному государству.

«В тупую идет захват Верховной Рады. Это настоящий государственный переворот. И республика из парламентско-президентской превращается тупо в президентскую. Узурпация власти происходит», - указал лидер партии «Шария» Анатолий Шарий.

Но почему строительство диктатуры имени Зеленского идет опережающими темпами? Эксперты говорят: так он расчищает себе дорогу ко второму президентскому сроку. А единственный шанс для Зеленского удержать власть - это разыграть свою карту на досрочных выборах. Ведь с учетом неуклонного падения рейтингов через 2,5 года от его популярности не останется и следа, а значит надо действовать сейчас. Для этого нужен ручной спикер Рады. Впрочем, после Разумкова возьмутся за остальных потенциальных конкурентов, да и просто всех нелояльных.

«Происходит процесс масштабного закручивания гаек, попытка зачистить политическое поле от потенциальных коалиций или конкурентов, которые могли бы создать проблемы для Зеленского в его переизбрании», - предположил политолог Руслан Бортник.

Кто станет следующей «мишенью» вошедшего во вкус репрессий Зеленского предположил и сам бывший спикер.

«Здесь не должно быть персоналий. Я не знаю, кто следующий… Кличко - да, может быть следующим», - подметил Разумков.

Киевский мэр после отставки Разумкова хранит молчание. Но до этого Кличко не раз заявлял, что офис президента открыл на него охоту и натравил силовиков с бесконечными обысками. Ну а пока в офисе Зеленского решают, как подобраться к мэру Киева, чтобы не терять время, видимо, решили окончательно добить находящегося под домашним арестом лидера «Оппозиционной платформы - за жизнь» Виктора Медведчука. Теперь его обвиняют еще и в госизмене и содействии терроризму, а это уже от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

«Очередное судилище, очередное заказное шоу, исполнителями в котором являются сотрудники генеральной прокуратуры. Они фактически заложники сегодняшнего режима», - обозначил депутат ВРУ от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Илья Кива.

Сам Илья Кива, рискуя стать следующей мишенью машины репрессий, не побоялся поздравить российского президента Владимира Путина с Днем рождения.

«Я хочу поздравить лидера своей нации и дружественного нам народа... Да прибудет с вами сила», - записал Кива поздравление для главы РФ.

И сразу же на Украине началась травля депутата от Оппозиционной платформы. Националисты обещают плюнуть ему в лицо и требуют лишить гражданства. Натравили радикалов и на Петра Порошенко, обвинив его якобы в сговоре с Виктором Медведчуком. После этого националисты окружили виллу экс-президента под Киевом и шесть раз пытались взять ее штурмом.

Взялась команда Зеленского и за зачистку местных элит. Сначала был вынужден уйти в отставку глава Запорожья, сейчас в растрате миллионов гривен обвиняют одесского мэра Геннадия Труханова.

«Статья очень серьезна - преступная организация. Но если вы слышали, как говорит и защита, я не услышал роль в этой преступной организации. Что же я такого сделал? Что я нарушил?» - задался вопросом городской глава Одессы Геннадий Труханов.

Сотрясает страну и череда загадочных смертей. Летом при странных обстоятельствах погиб Константин Павлов, мэр Кривого Рога - родного города Зеленского. А в пятницу в Киеве на заднем сидении такси было обнаружено тело депутата Антона Полякова, исключенного из партии «Слуга народа» и ставшего ее яростным критиком. Политик сел в машину, его начало тошнить, потом остановилось дыхание.

Первая версия полиции была - отравление. Но потом следователи заявили: у здорового 33 летнего мужчины якобы было больное сердце. По странному стечению обстоятельств за три дня до своей смерти Антон Поляков рассказал в эфире, как слуги народа голосовали за нашумевший закон об олигархах.

«Когда было прошлое голосование по "олигархам", мой коллега после голосования заходит в туалет, и когда при нем "Слугам" раздают деньги… Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, если они просто напросто за "конверты" работают», - заявил в эфире депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков.

Год назад на изгнанного из «Слуг народа» Полякова уже было совершено нападение. Тогда он выжил. Что случилось ночью в такси с неудобным для Зеленского депутатом устанавливает следствие, но многим странная смерть напоминает убийство. Депутаты Рады напуганы и теперь планирует пить воду только из запечатанных бутылок. Ведь на Украину Зеленского будто снова вернулись «лихие 90-е», и загадочные смерти и покушения на политиков стали случаться с пугающей регулярностью.