«Убыла с места до приезда полиции»: СМИ опубликовали документы об аварии с участием Собчак

RT опубликовали справку об аварии с участием Ксении Собчак. Согласно обнародованному документу, телеведущая не пострадала во время происшествия и покинула место ДТП еще до прибытия полицейских.

«Не пострадала и убыла с места происшествия до приезда сотрудников полиции», - приводит СМИ текст документа.

По информации регионального главка МВД, авария произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной. Mercedes, в котором Собчак находилась на пассажирском сидении, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. От удара вторую иномарку отбросило на микроавтобус. Один человек погиб на месте, позже СМИ сообщили о смерти еще одного пассажира Volkswagen.

Водитель Mercedes признал свою вину в случившемся. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По одной из версий, мужчина своими действиями на дороге мог спровоцировать смертельное ДТП.