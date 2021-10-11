В ЕС допустили увеличение потребности в российском газе

В скором времени Европе может понадобиться больше российского газа. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Руководитель считает, что РФ может использовать газопровод «Северный поток - 2» как инструмент политического давления на Европу.

«Россия хочет, чтобы "Северный поток - 2" запустили. То, как она использует эту ситуацию... является частью политического давления. У нас по-прежнему есть потребность в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем было по контракту», - заявил Боррель в интервью газете El Pais.

Боррель отметил, что для ЕС вопрос газоснабжения имеет геополитическое значение, а потребность региона в топливе может превысить контрактные договоренности.

Ранее в Европе стоимость «голубого топлива» достигла рекордной отметки - почти 2 000 долларов за тысячу кубометров. После заявления российского лидера Владимира Путина о готовности стабилизировать ситуацию цены на газ начали стремительно снижаться.