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В зоне топливной нищеты: почему произошел газовый кризис в Европе

Евгений Ксензенко
18:28 10.10.2021
Страны ЕС, которые в свое время отказались от долгосрочных контрактов, сегодня испытывают трудности, отмечал Владимир Путин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANG, Bilderbox, Globallookpress
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«Газострофа» - именно так в Европе оценили рекордный скачок цен на газ. После месяца лихорадки стоимость «голубого топлива» достигла рекордной отметки - почти 2000 долларов за тысячу кубометров. От такого газового взлета 80 миллионов человек в Евросоюзе оказались в зоне топливной нищеты: счета за отопление и электричество им просто не по карману. Как результат - ажиотажный спрос на печи и дрова и бесконечные рекомендации в европейской прессе экономить каждый киловатт электроэнергии.

Европейский энергетический кризис, вероятно, может стать и мировым из-за паники. Зима близко, а запасы газа в европейских хранилищах опустошены. Времени на исправление ситуации почти нет. В Евросоюзе срочно ищут виновного. Пять стран - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - попросили провести расследование и выяснить, почему Евросоюз оказался на грани замерзания. В Польше уже открыто намекает и без расследования - виновата Москва - и просят НАТО вмешаться в ситуацию.

«Это угроза. Этот трубопровод не должен был быть построен. Он имеет стратегическое значение для всей трансатлантической безопасности...За этим должна последовать реакция как в Евросоюзе, так и в НАТО», - заявлял польский лидер Анджей Дуда.

На Украине, когда «Северный Поток-2» уже стал реальностью, призвали разработать ответные действия против Москвы. А пока - порция традиционных обвинений.

«"Газпром", как вы видите, просто сушит европейский рынок. Не дает необходимые объемы газа. Это и вызывает вот такой ажиотажный рост цен», - заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На фоне паники в Европе и рекордных цен на газ президент России Владимир Путин провел совещание по развитию энергетики, на котором дал оценку происходящему. Данные по газовому рынку зачитывал с рукописной справки из «Газпрома». Президент объяснил, что сложившаяся ситуация - результат необдуманных действий некоторых стран Евросоюза, которые до последнего не желали заключать долгосрочных контрактов.

«Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер, поэтому резкие необдуманные действия могут привести, и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят, уже приводят к серьезным дисбалансам – таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов», - подчеркнул глава государства.

Путин предложил увеличить поставки газа за счет контрактов, заключенных напрямую с Россией, а не через европейские биржи - это выгоднее для самих европейцев. Кроме того, он заверил, что и Украина без газа не останется - и лично попросил руководство «Газпрома» это проконтролировать. Также президент напомнил, что Россия никогда не срывала поставок.

«Кстати говоря, в этих долгосрочных контрактах, по которым “Газпром” поставляет газ за границу, есть минимальный уровень поставок и максимальный. В истории не было ни одного случая, когда "Газпром" отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки – ни одного», - утверждал российский лидер.

В Европе речь Путина назвали «вакциной от высоких цен на газ». После заявлений президента безумный рост цен остановился - произошло даже падение более, чем на 600 долларов - истерика прекратилась.

Россию проблемы с ценами на газ обошли стороной. Достаточно сравнить стоимость электроэнергии для европейцев и для россиян. На совещании президенту доложили об этих цифрах.

«Теперь что происходит в Европе. Мы взяли рынки Англии, Германии, Франции, Финляндии и стран Балтии, где мы работаем. За первые восемь месяцев 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года цены выросли в два раза. После этого, в сентябре, они от этих двух раз еще выросли в два раза. Сейчас у меня данные торгов, которые проводятся на завтрашний день, – еще в 2–2,5 раза. Общий рост цен в Европе на сегодняшнюю дату на электроэнергию составил практически 1000 процентов. То есть в России – 4 процента, там – 1000», - доложил председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Таких показателей удалось добиться в результате четкого плана действий  - стратегического инвестирования в собственную энергетическую безопасность. Например, разработку новых месторождений на Ямале и в Якутии, которая велась на протяжении последних десятилетий. Запасы газа в этих местах исчисляются триллионами кубометров. Таким образом Россия сможет полностью обеспечить не только внутренние потребности, но и нарастить экспортные обороты - как в Евросоюз, так и в Китай.

«Россия является мировым лидером по запасам газа. Мы с большим отрывом идем от ближайшего конкурента - Ирана. Наша база огромна. И в этом плане увеличить добычу для внутреннего рынка - проблем нет. Да, какое-то время это займет, но тем не менее - наша основная стратегия была - обеспечить внутренний рынок газом по приемлемым ценам», - сказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Слова российского президента об ошибках в топливной политике Европы подтвердили и в самом Евросоюзе. Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Москва всегда была надежным поставщиком газа. Так, может быть, европейцы сами виноваты в том, что вовремя не позаботились о своих интересах?

«Нет заказов, которые Россия отказалась бы выполнять...Но Россия может выполнять только заказы, которые были закреплены контрактом. Поэтому возникает вопрос: достаточно ли заказов? Или высокая цена на данный момент, возможно, является также причиной заказывать не так много? Все это должно быть проанализировано до октябрьского Совета ЕС в Брюсселе, и тогда мы вернемся к этой теме»,- подчеркивала Меркель.

Контракт на поставку газа в Венгрию - яркий пример - прямое подтверждение слов канцлера. Будапешт заключил контракт с Москвой и может больше не волноваться - газовый шторм миновал.

«Евросоюз должен изменить свою политику, потому что, по крайней мере частично, причина повышения цен - это вина Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые правила, иначе пострадают все. Венгрию это не касается. Цены в Венгрии снижаются», - отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Вслед за Венгрией о намерении заключить контракт с Россией объявила и Сербия. Президент Александр Вучич рассказал, что лично направил Москве просьбу о заключении контракта на основе российского, а не европейского ценообразования. Контракт с Белградом может быть заключен уже до конца года.

«Сейчас газ подорожал до $1900, но мы намерены и далее сохранить цену в — $270 за тысячу кубометров. Завтра российский вице-премьер Юрий Борисов приезжает в Белград, и для меня это будет очень важный разговор. Я лично попросил Путина помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы», - сказал Вучич.

Но если в Венгрию и Сербию газовая буря практически миновала, то в Британии поводов для беспокойства с каждым днем лишь больше. Лондон не спешит признавать своих ошибок. В Королевстве паника и даже дефицит продуктов - в магазинах появились пустые полки. Люди в шоке. В правительстве разводят руками - это якобы не их вина.

Британия обвинила Москву в том, что она «перекрыла» поставки газа в Европу, чтобы повысить цены на энергоносители и добиться одобрения строительства нового газопровода. Министры считают, что Россия намеренно ограничивает экспорт газа, чтобы заставить страны Европейского Союза одобрить «Северный поток-2».

Из-за высоких цен на газ Британия рискует остаться даже без индюшки на Рождество - слишком дорогое производство мяса получается, так что мясники уже предупредили, что традиционный рождественский ужин могут в этом году просто отменить.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался взбодрить нацию патриотическими роликами из серии «у нас в Британии все есть - масло, рыба, картошка». Результат получился обратный - люди испугались. А к газовому кризису добавился еще и бензиновый. Горючее есть, но доставить его невозможно.

Уже две недели в Соединенном Королевстве на заправках либо пусто, так как бензина нет, либо же наоборот - огромные очереди и пробки. И быстрого решения для выхода из топливного кризиса пока нет. В Британии просто не хватает водителей бензовозов. В результате - паника среди автолюбителей, взрывоопасное напряжение, перерастающее в драки и даже поножовщину.

Евросоюз сам себя загнал в такую кризисную ситуацию - на грани замерзания. Вместо налаживания контрактов с России Старый Свет пытался «воевать» с российским газом, создавая препятствия для «Северного Потока-2». Возможно, сейчас, когда Россия, можно сказать, спасает ЕС от холодной зимы, отношение Брюсселя изменится. В противном случае есть риск обеднения людей, избыточной смертности и паники, которая может привести к очередному мировому кризису.

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