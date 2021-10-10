Европейский аналитик предложил вариант обхода ограничений по «Северному потоку-2»

Европейские партнеры «Северного потока-2» могли бы стать его владельцами. Тогда проект соответствовал бы газовой директиве Евросоюза, что, в свою очередь, позволило бы обойти ограничения для трубопровода. Такое мнение высказал польский аналитик Даниэль Чижевский, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат компаний ЕС, которые принимают участие в проекте. В их число входят Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Это дало бы «некоторое поле для маневра», уверен Чижевский.

Однако аналитик назвал разворачивание подобного сценария «крайним вариантом». Он отметил, что «Газпром» рассчитывает на положительное для себя решение Конституционного суда Германии, который согласиться вывести газопровод из-под юрисдикции законодательства Евросоюза.

Ранее в пресс-службе Nord Stream 2 AG заявили, что газопровод соответствует всем законам, которые применимы к нему, а также имеет разрешение на эксплуатацию от стран Евросоюза и России.