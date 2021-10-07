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Готовность к стабилизации: мировые цены на газ снизились после заявления Путина

Иван Линдеманн
03:22 07.10.2021
За один день цены фьючерсов на газ в Европе растеряли более 600 долларов.
Готовность к стабилизации: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
© Фото: Стрингер, РИА Новости
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Британская газета Financial Times отметила снижение цен на газ на мировом рынке. По ее данным, это произошло после заявления Владимира Путина.

«Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители», - сообщает газета.

За один день цены фьючерсов на газ в Европе растеряли более 600 долларов. Это следует из данных торгов на ICE Futures. До заявления Путина стоимость фьючерсов достигла исторического максимума - 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе бьют рекорды с начала августа. Это происходит из-за падения ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности нефтегазовых хранилищ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля.

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