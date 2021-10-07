Готовность к стабилизации: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
Британская газета Financial Times отметила снижение цен на газ на мировом рынке. По ее данным, это произошло после заявления Владимира Путина.
«Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители», - сообщает газета.
За один день цены фьючерсов на газ в Европе растеряли более 600 долларов. Это следует из данных торгов на ICE Futures. До заявления Путина стоимость фьючерсов достигла исторического максимума - 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе бьют рекорды с начала августа. Это происходит из-за падения ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности нефтегазовых хранилищ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля.