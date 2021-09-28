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Саакашвили заявил о покупке билетов из Киева в Тбилиси на 2 октября

Кира Тило
00:25 28.09.2021
Бывший президент Грузии сообщил о грядущем возвращении на своей странице в социальной сети.
Саакашвили заявил о покупке билетов из Киева в Тбилиси на 2 октября
© Фото: Pavlo Bahmut Keystone Press Agency Globallookpress
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Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили сообщил о покупке билетов на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября. Он уже говорил о том, что приедет, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти.

«Решается судьба Грузии, решается вопрос выживания, и как я уже сказал, я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать вашу волю. Я делаю это не для себя, и у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее», - отметил Саакашвили в сообщении в Facebook. (цитата по РИА Новости. Оригинальное сообщение на данный момент скрыто автором). 

Также он приложил якобы скриншот билета, из которого следует, что Саакашвили вместе с матерью полетят из Борисполя в международный аэропорт Тбилиси. В Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и над ним висит угроза ареста.

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