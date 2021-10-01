В стране и мире В КНДР заявили об испытании новой зенитной ракеты Кира Тило Северная Корея провела испытательный пуск новой ракеты, сообщают местные СМИ. © Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: КНДР сообщила об испытании зенитной ракеты нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Запуск организовали для проверки практичности ракеты и оценки ее боевых характеристик. «30 сентября Национальная академия обороны КНДР провела испытательный запуск с целью проверки работоспособности стартовой площадки, ракеты и оценки ее боевых характеристик», - пишет агентство. На днях в КНДР сообщили о проведении первого испытательного пуска сверхзвуковой ракеты нового типа «Хвасон-8». Ранее Северная Корея провела испытания ракет большой дальности нового типа. В Южной Корее заявили, что они пролетели порядка 800 километров, а высота полета составила 60 километров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика