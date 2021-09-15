В Южной Корее заявили, что запущенные КНДР ракеты пролетели около 800 километров
Согласно информации Комитета начальников штабов Республики Корея, КНДР утром в среду, 15 сентября, запустила две баллистические ракеты.
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Запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 800 километров. Максимальная высота полета составила 60 километров. Об этом сообщает Комитет начальников штабов Республики Корея.
Согласно информации комитета, КНДР утром в среду, 15 сентября, запустила две баллистические ракеты. В связи с произошедшим южнокорейские военные находятся в состоянии повышенной готовности.
Глава Республики Корея проинформирован о произошедшем.