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СМИ: КНДР провела испытания ракет большой дальности нового типа

Кира Тило
00:43 13.09.2021
По данным прессы, Северная Корея объявила об успешных испытаниях нового типа крылатых ракет.
СМИ: КНДР провела испытания ракет большой дальности нового типа
© Фото: Winfried Rothermel, imago stock&people, Globallookpress
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Согласно сообщениям СМИ, Северная Корея провела испытания нового типа крылатых ракет большой дальности. Известно, что разработка и исследование заняли два года. Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.

«Разработка крылатой ракеты большой дальности продвигалась в соответствии с научным и процессом разработки в течение последних двух лет. Детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения были проведены успешно», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, испытания проводили в минувшие выходные.

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