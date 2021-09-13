В стране и мире СМИ: КНДР провела испытания ракет большой дальности нового типа Кира Тило По данным прессы, Северная Корея объявила об успешных испытаниях нового типа крылатых ракет. © Фото: Winfried Rothermel, imago stock&people, Globallookpress Читайте нас на: Согласно сообщениям СМИ, Северная Корея провела испытания нового типа крылатых ракет большой дальности. Известно, что разработка и исследование заняли два года. Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency. «Разработка крылатой ракеты большой дальности продвигалась в соответствии с научным и процессом разработки в течение последних двух лет. Детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения были проведены успешно», — говорится в сообщении. По данным СМИ, испытания проводили в минувшие выходные. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика