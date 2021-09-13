СМИ: КНДР провела испытания ракет большой дальности нового типа
По данным прессы, Северная Корея объявила об успешных испытаниях нового типа крылатых ракет.
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Согласно сообщениям СМИ, Северная Корея провела испытания нового типа крылатых ракет большой дальности. Известно, что разработка и исследование заняли два года. Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency.
«Разработка крылатой ракеты большой дальности продвигалась в соответствии с научным и процессом разработки в течение последних двух лет. Детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения были проведены успешно», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, испытания проводили в минувшие выходные.